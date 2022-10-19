2022/10/19 | 13:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقدام وزير النفط الحالي على المضي بإجراءات البيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: وزير النفط باع قطعة أرض عائدة للدولة بسعر زهيد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: وزير النفط باع قطعة أرض عائدة للدولة بسعر زهيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).