إخماد حريق بمولدة كهربائية في مستشفى ابن النفيس ببغداد

2022/10/19 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، حريقاً بمولدة كهربائية في مستشفى ابن النفيس بالعاصمة بغداد.

وجاء في بيان مديرية الدفاع المدني، وتلقته (بغداد اليوم)، انه "رغم صعوبات وصول فرق الدفاع المدني واضطرارها لأخذ مسلك المعاكس( الرونك سايد) لتعجيل الوصول إلى موقع الحادث بسبب الاختناقات المرورية".

وأكد على انه "تمكنت فرق الدفاع المدني بالوقت المناسب من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مولدة كهربائي تابعة الى مستشفى ابن النفيس بمنطقة الكرادة وسط بغداد".

وحول وجود خسائر من عدمه، أوضح البيان أنه "دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

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