الانذار (ج) يلاحق البغداديين.. الزمان الجمعة.. المكان جلسة التصويت لحكومة السوداني

2022/10/19 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة أمنية لتأمين جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الحكومة الجديدة، تبدأ يوم الجمعة المقبل.

وقال مصدر مسؤول في القيادة، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم وضع خطة أمنية لتأمين جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الحكومة الجديدة والقوات الأمنية سوف تدخل حالة الطوارئ الانذار (ج) من يوم الجمعة المقبل لتطبيق الخطة".

وبين ان "الخطة الأمنية تأتي خشية من محاولة متظاهرين اقتحام مبنى مجلس النواب بالتزامن مع جلسة التصويت على حكومة السوداني، كما خطة التأمين سوف تشمل مناطق عديدة، لمنع استخدامها منطلق للقصف الصاروخي نحو المنطقة الخضراء، كما حصل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخاب رشيد رئيسا للجمهورية في الـ 13 من شهر تشرين الأول الجاري.

وشهد يوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الخميس 13 من تشرين الاول، اجراءات امنية مشددة قطعت على اثرها عدة شوارع رئيسة واغلاق جميع الطرقات المؤدية الى المنطقة الخضراء وسط بغداد، تحسبا من خروج تظاهرات تمنع او تعرقل نجاح الجلسة.

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