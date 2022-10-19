عدسة (بغداد اليوم) تواكب الاحتجاجات الغاضبة للعاطلين في البصرة

2022/10/19 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةتظاهر العشرات من العاطلين عن العمل، اليوم الأربعاء، في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص العمل.وتنشر (بغداد اليوم) مقطعاً فيديوياً يوثق التظاهرات الحاشدة التي خرجت في قضاء المدينة شمال البصرة للمطالبة بتشغيل العاطلين في الحقول النفطية".

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