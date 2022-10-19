وزير الكهرباء يفتتح محطة توليد كهرباء عكاز الغازية بالانبار

2022/10/19 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

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افتتح وزير الكهرباء المهندس عادل كريم بالانبار محطة توليد كهرباء عكاز الغازية بالانبار.

وذكر بيان للوزارة ان الوزير وصل اليوم الى الحدود العراقية _السورية لمحافظة الانبار ،وافتتح محطة توليد كهرباء عكاز الغازية وبطاقة تصميمة ٢٥٠ ميكا واط، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان ،ومديري الاقضية،والنواحي،والمديرين العامين.

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