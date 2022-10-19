إخلاء محكمة في موسكو بعد أنباء عن وجود قنبلة قبل انطلاق جلسة تتعلق بقضية “سخنوت” اليهودية

2022/10/19 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، أنه تم إخلاء محكمة في العاصمة موسكو، بعد أنباء عن وجود متفجرات قبل جلسة المحاكمة المتعلقة بقضية عمل وكالة “سخنوت” اليهودية في روسيا.

وقالت وكالة سبوتنيك إن الأجهزة الأمنية أجلت جميع الزوار قبل 20 دقيقة من بدء الجلسة المتعلقة بقضية “سخنوت”.

وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى قضائية على الوكالة اليهودية في روسيا “سوخنوت”، مطالبة بتصفية أعمالها في البلاد.

وتعتبر “سخنوت” منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا هجرة اليهودية إلى إسرائيل، كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.

وتأسست المنظمة في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ العام 1989.

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