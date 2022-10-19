2022/10/19 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بإحباط عملية هروب 6 ارهابيين إلى خارج العراق.

وذكرت الخلية، في بيان “من خلال تنسيق العمل بين القوات الأمنية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت القوات الامنية من جهاز مكافحة ارهاب السليمانية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من احباط محاولة هروب ستة ارهابيين بارزين الى خارج البلاد، وهم من المطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب)”.

وأضافت، أن “العمل الأمني المشترك والمعلومات المتبادلة، أصبح أثره واضح في جميع قواطع المسؤولية وحقق نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية هروب 6 ارهابيين إلى خارج العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية هروب 6 ارهابيين إلى خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).