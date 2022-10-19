رئيس الجمهورية يستقبل عمار الحكيم ويؤكدان على أهمية توحيد الجهود الوطنية من أجل تشكيل الحكومة

2022/10/19 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأربعاء، أهمية توحيد الجهود الوطنية لتشكيل الحكومة الجديدة .وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأربعاء، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم”.وأضاف البيان، أنه “في … Readmore

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