2.6 مليار دولار للقضاء على شلل الاطفال عالميًا

2022/10/19 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية التزام قادة العالم بمنح 2.6 مليار دولار أمريكى للقضاء على شلل الأطفال، وذلك ضمن استراتيجية المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال لفترة 2022-2026 وتطعيم 370 مليون طفل سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة ومواصلة مراقبة الأمراض في 50 دولة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت “سفينيا شولتز”، الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، خلال فعالية “حشد التعهدات” بقمة الصحة العالمية فى برلين، على أنه لا يوجد مكان آمن حتى يتم القضاء على شلل الأطفال فى كل مكان.

وأضافت: “طالما أن الفيروس لا يزال موجودًا في مكان ما في العالم، فإنه يمكن أن ينتشر بما في ذلك في بلادنا، لدينا الآن فرصة واقعية للقضاء على شلل الأطفال تمامًا، ونريد أن ننتهز هذه الفرصة معا.”

من جانبه قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إن الاكتشافات الجديدة هذا العام فى البلدان التى كانت خالية من شلل الأطفال سابقاً “تذكير صارخ بأنه إذا لم نحقق هدفنا المتمثل فى القضاء على شلل الأطفال فى كل مكان، فقد يعاود الظهور على مستوى العالم”.

وأعرب عن امتنانه للجهات المانحة لدعمها الجديد والمتواصل للقضاء على المرض، لكن شدد على أن هناك “المزيد من العمل الذى يتعين القيام به للتمويل الكامل لاستراتيجية 2022-2026”.

وأضاف “يجب أن نتذكر التحديات الكبيرة التي تغلبنا عليها للوصول إلى هذا الحد ضد شلل الأطفال، والبقاء في المسار وإنهاء المهمة مرة واحدة وإلى الأبد”.

كانت فعالية حشد التعهدات في برلين أول فرصة كبرى للتعهد بتقديم دعم لتنفيذ استراتيجية 2022-2026، والتي تتطلب 4.8 مليار دولار أمريكي، إذا تم تمويل الاستراتيجية بالكامل، من المقدر أن يؤدي تحقيق الاستئصال إلى توفير 33.1 مليار دولار أمريكي في تكاليف الصحة هذا القرن مقارنة بتكاليف السيطرة على تفشي المرض.

جدير بالذكر أن المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال هي شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيادة الحكومات الوطنية مع 6 شركاء أساسيين، بما في ذلك منظمة الروتاري الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، واليونيسف، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافى (Gavi).

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