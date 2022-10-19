حقيبة تشبه غلاف البطاطس بقيمة 1800 دولارًا تثير صدمة وتفاعلًا بين مستخدمي الانترنت

2022/10/19 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا تحمل وجبات خفيفة في حقيبتك بينما يمكن لحقيبتك أن تكونَ حقيبة رقائق البطاطس؟ إذ أظهرت دار التصميم "بالينسياغا" عارضي أزياء وهم يحملون حقيبة رقائق البطاطس فيما يسمى بـ "عرض الطين" في وقت سابق من هذا الشهر في باريس، ولكن هذه الحقيبة بالتأكيد ليست برخص التراب.

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