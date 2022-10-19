2022/10/19 | 13:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بدأت مؤشرات تسلل الركود إلى عالم الإلكترونيات تتسارع، حيث أظهرت البيانات...

ظهرت المقالة نسبة الإقبال على شراء الهواتف الذكية تتراجع للمرة الثالثة على التوالي أولاً على المسلة.

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