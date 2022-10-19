2022/10/19 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: opk6vul9IsA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصراع وصل ذروته.. هل سيمرر البرلمان "نصف حكومة" للسوداني؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصراع وصل ذروته.. هل سيمرر البرلمان "نصف حكومة" للسوداني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).