2022/10/19 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QnvR-ym1QOU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ألغام تعترض طريق محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ألغام تعترض طريق محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).