2022/10/19 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد شوارع محافظة السليمانية شلل تام

بالحركة بسبب تظاهرات الطلبة والتي

تجري لليوم الثالث على التوالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. شلل تام في مركز السليمانية لاستمرار التظاهرات الطلابية لليوم الثالث على التوالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. شلل تام في مركز السليمانية لاستمرار التظاهرات الطلابية لليوم الثالث على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).