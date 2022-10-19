العراق مع موعد لتساقط الامطار بدءاً من يوم غد

2022/10/19 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد

للايام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً

للأمطار في المنطقة الوسطى يوم غد

الخميس.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "طقس

البلاد ليوم غد الخميس

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