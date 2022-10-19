2022/10/19 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، اليوم الأربعاء، وصول حوارات القوى السياسية مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني للمراحل النهائية.وقال النائب عن الكتلة محما خليل، لـ (بغداد اليوم)، ان "حوارات الكتل والأحزاب السياسية مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بشأن اختيار الكابينة الوزارية وصلت للمراحل النهائية وهناك تفاهم كبير ما بين الطرفين".وأضاف خليل ان "هناك اتفاق سياسي على تمرير حكومة السوداني يوم السبت المقبل، خصوصاً ان هناك دعم كبير من قبل كل الكتل للمضي بتشكيل الحكومة بشكل سريع وهناك حرية لرئيس الوزراء المكلف باختيار كابينته الوزارية".ومن المقرر ان يفصح السوداني عن اسماء وزراء كابينته الوزارية الاسبوع المقبل، بحسب ما يراه مراقبون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إن موعدهم السبت.. قطار حوارات تشكيل الحكومة يصل محطته النهائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إن موعدهم السبت.. قطار حوارات تشكيل الحكومة يصل محطته النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).