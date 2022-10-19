انفجار عبوة ناسفة في السليمانية واصابة ضابط كبير بالكوماندوز

2022/10/19 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، إصابة قائد قوات الكوماندوز في كرميان بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "خلال عملية أمنية في قرية (قومپەڵک) في منطقة ناوجول التابعة لإدارة گرميان في محافظة السليمانية، انفجرت عبوة كانت موضوعة على جانب طريق أدت إلى إصابة قائد قوات الكوماندوز في گرميان آكام عمر وخمسة من المنتسبين بينهم ضباط".

وذكر المصدر أنه "الى الآن لم تعرف الجهة التي تقف وراء هذا الاستهداف".

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