محمد رضا السيستاني يرأس وفداً لحل نزاع عشائري في ذي قار

2022/10/19 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفاعلن مكتب المرجعية الدينية العليا في النجف، اليوم الاربعاء، ارسال وفد برئاسة محمد رضا السيستاني، الى محافظة ذي قار.وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "وفداً رفيعاً برئاسة السيد محمد رضا السيستاني، ارسل الى محافظة ذي قار لحل ازمة عشائرية في مدينة الناصرية".وتسبب النزاع العشائري، بإيقاف الدوام لمدة اسبوع في احدى مدارس الناصرية.وبحسب وثيقة صادرة عن تربية المحافظة، تلقتها (بغداد اليوم)، الأربعاء، وصادرة بتاريخ أمس الثلاثاء، فانه "تقرر تأجيل الدوام في احد المدارس بمحافظة الناصرية لمدة اسبوع بسبب نزاع عشائري".تفاصيل الوثيقة في ادناه:

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