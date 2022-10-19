بيان سعودي بشأن تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

2022/10/19 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت السعودية، الأربعاء، بإعلان أستراليا تراجعها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

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