2022/10/19 | 14:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تنويهاً حول التقديم على الكلية العسكرية.

وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي بالوزارة اللواء يحيى رسول في بيان انه “لغرض فسح المجال امام خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها ( العلمي والأدبي والتجاري والصناعي)، تؤكد وزارة الدفاع انه سيتم قبول الطلاب للاعوام الدراسية (2019 – 2020)، و(2020 – 2021)، و(2021 – 2022)”.

وشدد على ضرورة “ان تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالتقديم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع تصدر تنويهاً حول التقديم على الكلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع تصدر تنويهاً حول التقديم على الكلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).