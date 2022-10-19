الكهرباء تفتتح محطة غاز عكاز الغازية بطاقة 250 ميكاواط

2022/10/19 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، افتتاح محطة غاز عكاز الغازية في الانبار.

وذكر بيان لوزارة إن "وزير الكهرباء المهندس عادل كريم يصل الحدود العراقية السورية لمحافظة الانبار"،

وأضافت أن الوزير "افتتح محطة توليد كهرباء عكاز الغازية وبطاقة تصميمة ٢٥٠ ميكا واط".

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