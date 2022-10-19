2022/10/19 | 14:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6Gd4mJ_H7UE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان العراقي مصطفى العبدالله: سأطلق أغنيتي الجديدة قريباً بعنوان "حلاوة") نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان العراقي مصطفى العبدالله: سأطلق أغنيتي الجديدة قريباً بعنوان "حلاوة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).