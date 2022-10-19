أكثر من 250 مليون دولار مبيعات البنك المركزي من الدولار

2022/10/19 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الأربعاء، أكثر من 250 مليون دولار.

كما أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 251 مليونا و 172 الفا و503 دولارات أمريكية غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

بالإضافة إلى أنّ معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 187 مليونا و672 الفا و503 دولارات، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 63 مليونا و 500 الف دولار.

من جهة اخرى تبين ان 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 193 شركة توسط.

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