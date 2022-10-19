إعفاء السفير الأوكراني في كازاخستان من منصبه

2022/10/19 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن إقالة سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بترو فروبليفسكي، من منصبه، بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للإدارة الرئاسية.ولم يشر النص، الذي نُشر مساء الثلاثاء، إلى سبب إعفاء السفير الذي قدم منذ ذلك الحين اعتذاره عن تصريحاته.في مطلع شهر أكتوبر، أعلن متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان، أنه سيتم استدعاء فروبليفسكي إلى كييف، بالاتفاق مع أوكرانيا.وأضاف أن كازاخستان تلقت طلباً من أوكرانيا بتعيين سفير جديد.في 21 أغسطس، رداً على سؤال من مدون كازاخستاني على هامش مهرجان، أعلن فروبليفسكي، أن الأوكرانيين يحاولون قتل أكبر عدد ممكن من الروس الآن.في 6 أكتوبر، استدعت كازاخستان السفير الروسي في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى، لإجراء محادثة جادة، بعد أن طالبت موسكو بطرد فروبليفسكي.وشكلت هذه الحلقة نقطة خلاف جديدة بين روسيا وكازاخستان، العضوان في اتحادات اقتصادية وعسكرية مشتركة.وتوترت العلاقات بين البلدين بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، مع سعي أستانا للحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الغرب.رفض الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الاعتراف باستقلال الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا نتيجة استفتاء.

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