القائد العام للقوات المسلحة يزور وزارة الداخلية

2022/10/19 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر وزارة الداخلية، واجتمع بالقيادات الأمنية، والكوادر المتقدمة فيها.

واستمع سيادته إلى إيجاز أمني يتعلّق بالأوضاع العامة في البلاد، وضمن قواطع المسؤولية وتفاصيل الإجراءات والاحتياطات المتخذة لضمان استدامة الأمن، وتدعيم السلم الأهلي وسيادة القانون، وجهودهم في ملاحقة عصابات الجريمة وتجار المخدرات.

وأكد السيد القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في الوزارة على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري والاستباقي، والتأهب لمواجهة أي خرق أمني عبر وضع خطط مسبقة للتعامل والمعالجة، فضلاً عن المحافظة على الروح المعنوية العالية، وتوخي الحذر والانتباه.

وشدّد سيادته على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الداخلية، الذين يمثلون إلى جانب إخوتهم في بقية صنوف القوات المسلحة، الدرع الحصين لأمن مجتمعنا واستدامة مفردات حياته اليومية في سلام واستقرار.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء19- تشرين الأول- 2022

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