رئيس الجمهورية يتسلم رسالة تهنئة من الرئيس الجزائري

2022/10/19 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، السفير الجزائري لدى العراق بلقاسم محمودي.

وسلّم السفير الجزائري، فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رسالة خطّية من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حملت تهانيه إلى فخامة الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا له النجاح والتوفيق في تحقيق ما يتطلع إليه العراقيون من استقرار وتقدم وتطور.

وتطرقت الرسالة إلى أهمية العلاقات الثانية بين البلدين، وضرورة تطوير آفاق التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والجزائري.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره وامتنانه لأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تهانيه الاخوية، مؤكداً وجوب تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك.

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