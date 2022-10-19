رشيد والسوداني يؤكدان أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من اجل تشكيل حكومة تجابه التحديات

2022/10/19 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية توحيد الصف لتشكيل الحكومة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “رئيس […]

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