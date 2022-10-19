2022/10/19 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الاربعاء ،حرصها على توفير البيئة الدراسية الجاذبة لكافة التلاميذ والطلبة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “التزامها هذا يأتي تماشياً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية تصدر توجيها بشأن صفوف ذوي الاحتياجات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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