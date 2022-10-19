التربية توجه بمنع استغلال صفوف التربية الخاصة التزاماً منها بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة

2022/10/19 | 14:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية حرصها على توفير البيئة الدراسية الجاذبة لكافة التلاميذ والطلبة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

وبينت الوزارة أن التزامها هذا يأتي تماشياً مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية، وإنجاح البرنامج الإنساني الذي من شأنه توفير الرعاية المطلوبة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق .

ووجهت الوزارة المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بمنع استغلال صفوف التربية الخاصة بحجة التوسع في المدارس المشمولة بصفوف التربية الخاصة والدمج التربوي على حساب صفوف التربية الخاصة وغرف المصادر، كونها حقا قانونيا في توفير الرعاية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وما تقدمه من خدمات (تربوية وصحية واجتماعية) لهذه الشريحة المهمة.

كما أشادت الوزارة في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي بجهود الملاكات التعليمية للتربية الخاصة والقائمين على متابعة تلك الصفوف ورعايتها وعملهم الدؤوب في توفير بيئة دراسية مستقرة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .

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