قصة غير منشورة لمحمود جنداري تتصدر مجلة شرفات

2022/10/19 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارس السردار -الموصل صدرت في الموصل ، شرفات بعددها السابع عشر والتي تُعنى بحداثة الأدب والفن والمعرفة ، و حملت في صفحاتها جملة من الدراسات والنصوص الإبداعية في أجناس الأدب من شعر وسرد وحوار وترجمة ومسرح بواقع (146) صفحة.لكُتاب عراقيين وعرب.وتصدرت عناوين محتويات المجلة افتتاحية شرفتنا بقلم الشاعر رعد فاضل بعنوان ” […]

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