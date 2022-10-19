اينفوكرافيك : العراق الـ3 عالمياً ضمن الدول الأكثر “تعاسة”

2022/10/19 | 14:59 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اينفوكرافيك وأظهر تقريرٌ لمؤسسة غالوب للمشاعر 2022، ارتفاعاً في معدل التعاسة العالمي، بعد أن سُجِّل رقمٌ تاريخي في قياسات الرأي العام حول مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية، التي يعاني منها الناس يومياً.وكشف التقرير الذي اعتمد على مقابلة نحو 127 ألف فرد في 122 دولة، أن نسبة كبيرة ممن استُطلِعت آراؤهم قالوا …

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