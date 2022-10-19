انخفاض كبير في اسعار صرف الدولار بالاسواق المحلية

2022/10/19 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالتراجع، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ليسجل أقل من 147 ألف دينار.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 146700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد أن افتتحت صباحاً عند سعر 147000 دينار عراقي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

يذكر ان اسعار صرف الدولار سجلت أمس الثلاثاء سعر 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

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