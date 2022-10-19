تحقيق الكرخ تستقدم عضو في اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة - عاجل

2022/10/19 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومبغداد/ اعلام القضاءمحكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة تقرر استقدام احد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدوره السابقه عن تهمة الاضرار العمدي باموال الدولة وفق احكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات لاصداره توصية بصرف الامانات الضريبية قبل اتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية

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