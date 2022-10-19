حقيقة مغادرة طائرة خاصة على متنها 4 مليارات دولار إلى تركيا

2022/10/19 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توضيح

تنفي سلطة الطيران المدني العراقي ما جاء في تصريح النائبة عالية نصيف أن هناك طائرة خاصة غادرت مطار بغداد الدولي وعلى متنها 4 مليار دولار الى تركيا، ونؤكد أن مطار بغداد الدولي تتواجد فيه ملاكات من مختلف التشكيلات الحكومية الأمنية والمدنية التي تراقب وتتابع حركة المسافرين وعمليات تهريب الأموال ، علما بأن غرفة العمليات يشترك فيها أمن المطار وجهاز المخابرات والشركة الأمنية وان اخراج العمولات والمسكوكات الذهبية هي من اختصاص هيئة الكمارك العامة وكمرك مطار بغداد ، ولا يمكن أن يتواطئ الجميع لتمرير هذه الكميات الكبيرة من الأموال، إضافة إلى أن الشركة الأمنية التي تتهمها السيدة النائبة لم تباشر أعمالها خلال المدة التي ذكرتها، ونؤكد أن جميع الكاميرات تعمل بشكل طبيعي ومستمر وتسجل جميع الأحداث داخل وخارج اروقة المطار ، وكما ستقوم سلطة الطيران المدني العراقي ومطار بغداد الدولي بإستخدام حقها القانوني بأقامة دعوئ قضائية بكل ما يقال ومايشاع زوراً دون دليل معزز بوثائق رسمية ليلفقوا مجموعة من الإخبار الكاذبة والغير دقيقية هدفها إشاعة ثقافة الفوضى والإرباك في واقع عملنا والذي يهدف بتقديم الخدمة لمسافرينا الكرام …

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