ملف المليارات المسروقة على طاولة النزاهة النيابية.. و’هيثم الجبوري’ أول المتورطين

2022/10/19 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، عزمها اعداد تقرير فني شامل عن ملف الاموال المفقودة من امانات الضرائب.

وقالت عضو اللجنة النائب سروة عبدالواحد في مؤتمر صحفي مشترك تابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنة النزاهة ستعد تقريرا شاملا لتشخيص المسؤول الرئيس عن سرقة القرن وجميع المسؤولين عن هذه السرقات"، مشيرة الى "اهمية قيام القضاء العراقي بدور فاعل ولا يمكن خروج المتهمين بكفالة مالية".

وأضافت، أن "هناك حديثا عن تورط رئيس اللجنة المالية السابق وهو الان مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء له يد في الموضوع، وارسل كتابا الى هيئة الضرائب"، مبينة أن "كل هؤلاء هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقبض على المتهمين".

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