شاهد بالفيديو.. العراق يستنفر أمنيا يوم الجمعة .. وصقور الإطار التنسيقي يكشفون موقفهم | نشرة أخبار الثالثة

2022/10/19 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mjU448FKEN8

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