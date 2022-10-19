2022/10/19 | 15:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغرض فسح المجال أمام خريجي الدراسة الإعدادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تصدر تنويهاً حول التقديم على الكلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تصدر تنويهاً حول التقديم على الكلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).