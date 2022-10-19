القبض على متهم يسرق

2022/10/19 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاربعاء، القاء القبض على متهم اعترف بسرقة عدد من الحسينيات في النجف.

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