2022/10/19 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت عدة تلسكوبات واحدًا من ألمع انفجارات أشعة غاما التي تم تسجيلها في الفضاء على الإطلاق.كريستين فيشر من CNN لديها تفاصيل مذهلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يرصدون الوميض الأكثر سطوعًا لانفجارات أشعة غاما على الإطلاق.. شاهد ما وثقوه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يرصدون الوميض الأكثر سطوعًا لانفجارات أشعة غاما على الإطلاق.. شاهد ما وثقوه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).