القضاء يستقدم عضو باللجنة المالية في البرلمان للدورة السابقة

2022/10/19 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن استقدام عضو باللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة.

وقال المجلس في بيان ان “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام احد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات”.

وأضاف ان “عضو اللجنة اصدر توصية بصرف الامانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية”.

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