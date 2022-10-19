رشيد والسوداني يشددان على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من اجل تشكيل حكومة جديدة

2022/10/19 | 15:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن “السوداني جدد تهانيه وتبريكاته الى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح … Readmore

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