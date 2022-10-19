الصحة تباشر بمنح الجرعة الرابعة ضد كورونا وتحذر من ثلاثة امراض انتقالية

2022/10/19 | 15:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت وزارة الصحة، الأربعاء، 19 تشرين الاول، 2022، تحذيراً جديداً من...

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