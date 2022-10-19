2022/10/19 | 15:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلنت محكمة تحقيق الكرخ، الاربعاء، 19 تشرين الاول، 2022، استقدام عضو...

ظهرت المقالة محكمة تحقيق الكرخ تستقدم نائباً من الدورة البرلمانية السابقة في قضية الأمانات الضريبية أولاً على المسلة.

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