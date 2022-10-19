العراق وقطر يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/10/19 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.

واضافت ان “أمير دولة قطر هنأ الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، متمنياً له كل النجاح والسداد في مهام عمله، فيما قدّم الرئيس شكره وتقديره إلى الأمير على تهانيه وتبريكاته”.

وتابعت انه “جرى بحث العلاقات الثنائية المشتركة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على أهمية المضي من أجل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين ويحقق الاستقرار والسلام في ربوع المنطقة”.

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