القضاء يستقدم احد اغضاء اللجنة المالية النيابية السابقة

2022/10/19 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم

الأربعاء، استقدام احد اعضاء اللجنة

المالية في مجلس النواب للدورة السابقة.

وقال اعلام القضاءفي بيان صحفي ان

"محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة

بقضايا النزاهة قرر

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