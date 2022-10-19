2022/10/19 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أستراليا -اليوم الثلاثاء- إلغاء

اعترافها بالقدس الغربية عاصمة

لإسرائيل، متراجعة بذلك عن القرار الذي

اتخذته الحكومة السابقة.

وبعد ساعات من هذه الخطوة التي اتخذتها

الحكومة العمالية بقيادة أنتوني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (کاریکاتیر:أستراليا تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (کاریکاتیر:أستراليا تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).