قطر تدشن أول محطة للطاقة الشمسية

2022/10/19 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشّنت قطر أول محطة للطاقة الشمسية

بالشراكة مع مجموعتَي “توتال إنرجي”

الفرنسية و”ماروبيني” اليابانية،

بتكلفة بلغت مليارا و700 مليون ريال قطري

(نحو 466 مليون دولار).

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئ

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