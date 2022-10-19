2022/10/19 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةأعلن مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في السليمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ٤٠ حالة إصابة بالسرطان في يوم واحد فقط.وأشار مدير المستشفى اياد نقشبندي لـ (بغداد اليوم) إلى “استقبال ألف و29 مريضا، وإجراء 3500 فحص مختبري متنوع، وتلقي 143 مريضا العلاج الكيمياوي، وإجراء 205 فحصا بالأشعة وتخطيط القلب والسونار".ولفت إلى انه “تم إدخال 85 مريضا إلى قسم الطوارئ و275 آخرين إلى الردهات المختلفة بالمستشفى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السرطان يقتحم السليمانية بلا استئذان.. 40 إصابة في يوم واحد فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السرطان يقتحم السليمانية بلا استئذان.. 40 إصابة في يوم واحد فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).