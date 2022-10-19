وفاة قائد بالكوماندوز متأثرا بجراحه جراء إنفجار عبوة ناسفة في السليمانية

2022/10/19 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

توفي قائد قوات كوماندوز كردستان اكام عمر، اليوم الأربعاء، متأثرا بجراحه جراء إنفجار عبوة ناسفة في محافظة السليمانية.

وكان عمر اصيب بجروح بليغة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة اثناء تنفيذ عملية أمنية في كرميان، وفقا لبيان من قوات الكوماندو.

وأشار البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إلى "إصابة قائد قوات كوماندو كردستان آكام عمر بجروح بليغة وسبعة آخرين، واستشهاد الملازم زهير محمد، إثر انفجار عبوات ناسفة اثناء الإشراف على تنفيذ مهمة رسمية لحماية الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب وفلول داعش، ضمن منطقة (تاويركه) التابع لـ (بلكانه) و (زينانه) في كرميان ومركزها (كلار).

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