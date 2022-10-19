2022/10/19 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الأربعاء، استقدام عضو باللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة

وذكر بيان للقضاء تلقته (بغداد اليوم) أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام احد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقه عن تهمة الاضرار العمدي باموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات لاصداره توصية بصرف الامانات الضريبية قبل اتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية".واعلنت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عزمها اعداد تقرير فني شامل عن ملف الاموال المفقودة من امانات الضرائب.

وقالت عضو اللجنة سروة عبدالواحد في مؤتمر صحفي مشترك تابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنة النزاهة ستعد تقريرا شاملا لتشخيص المسؤول الرئيس عن سرقة القرن وجميع المسؤولين عن هذه السرقات"، مشيرة الى "اهمية قيام القضاء العراقي بدور فاعل ولا يمكن خروج المتهمين بكفالة مالية".

وفي اشارة الى مستشار رئيس الوزراء الحالي، هيثم الجبوري، قالت عبدالواحد، إن "هناك حديثا عن تورط رئيس اللجنة المالية السابق وهو الان مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء له يد في الموضوع، وارسل كتابا الى هيئة الضرائب"، مبينة أن "كل هؤلاء هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقبض على المتهمين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق الكرخ تستقدم عضو باللجنة المالية النيابية للدورة السابقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق الكرخ تستقدم عضو باللجنة المالية النيابية للدورة السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).